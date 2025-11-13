東京では家賃もマンション価格も上昇している。賃貸と持ち家、どちらを選ぶべきなのか。スタイルアクト代表の沖有人さんは「マンションの場合、賃貸と持ち家で比較するとどう計算しても持ち家が圧勝になる。同じ金額なら、家賃を払うのではなく、住宅ローンを借りた方がいい」という――。■大幅に上昇する「東京の家賃」東京の家賃は大幅に上昇している。都区部の家賃相場は年率2％超で上昇しており、今住んでいる賃貸住宅に4年住