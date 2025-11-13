モスフードサービスは、うな重をモスライスバーガーで再現した冷凍商品「炭焼き 国産鰻重バーガー 2個入り」(税込6,000円)を、2025年11月14日から公式オンラインショップ「Life with MOS」で販売する。販売数量は1,000セット限定で、なくなり次第終了。『日本料理 かんだ』監修のプレミアムな冷凍モスライスバーガーで、2個で1尾分の国産うなぎを使用。冷凍状態で届き、電子レンジで温めるだけで調理が完了する。日本のモスでうな