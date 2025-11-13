子どもたちに医療に関心を持ってもらい担い手不足を解消しようと、山形県村山市の小学校を看護師などが訪れ、特別授業を開きました。 【写真を見る】医療への関心を！ 小学校で看護師による特別授業将来の医療人材の確保が喫緊の課題（山形） この特別授業は村山総合支庁が開いたものです。 ２０２０年の調査で、村山地域では人口１０万人あたりの医師の人数が２９５．６人となりました。 全国平均の２６９．２人を上回って