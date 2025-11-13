女優の大竹しのぶ（68）が13日、自身のインスタグラムを更新。出演舞台「リア王」で共演する女優の宮沢りえ（52）とおそろいの楽屋着を披露した。「昨日も二回公演無事に終わりました。温かい拍手を本当にありがとうございました」と書き始めた大竹。「昨日の夜は追加公演でした。昼夜間、キョードー大阪さんから美味しい鰻のお弁当が!!やったあ美味しかったあ」とウナギを堪能したことを報告した。「りえちゃんとお揃いで買