FRUITS ZIPPERの真中まなさんは11月12日、自身のX（旧Twitter）を更新。「旅先で浮気などしたけれども」と投稿し「浮気！？笑」「ビビったよ」などの声が寄せられています。【投稿】「旅先で浮気などしたけれども」「どこのどいつなのよ！！」真中さんは「旅先で浮気などしたけれども、いつものSAVASのプロテイン泡立ち少なくて飲みやすいなぁ〜」と投稿。“旅先でいつもと違うプロテインを試した”という意味ですが、“浮気”とい