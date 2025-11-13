ガソリンの暫定税率廃止に向け、１１月１３日から補助金が増額されました。これを受け、札幌市内では早くも値下がりとなった店舗もあり、喜びの声が聞かれました。（藤得記者）「こちらのガソリンスタンドではきょうからレギュラーが１６４円で販売されています」午前８時、札幌市西区のガソリンスタンドでは、レギュラーガソリンの店頭価格が１６９円から１６４円に切り替わり、５円安くなっていました。（客）「５円