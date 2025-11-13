愛知・名古屋市主婦殺害事件の発生から26年。容疑者の逮捕から初めての命日を迎え、夫が心境を語りました。高羽悟さん（69）：「最後のビラ配りで、来年は集まらないようにしましょう」と約束し、いつもビラ配りをやっていたんですけど、ついに念願がかなった。犯人を捕まえて、最初の命日を迎えられてよかったです。1999年11月13日、名古屋市西区のアパートで主婦の高羽奈美子さん（当時32）が殺害された事件では、10月末、夫・悟