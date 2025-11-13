ソフトバンクの小久保裕紀監督今年のプロ野球の発展に最も貢献した監督や選手に贈られる「正力松太郎賞」の選考委員会が13日、東京都内で開かれ、ソフトバンクを日本一に導いた小久保裕紀監督が初受賞した。米大リーグのワールドシリーズで最優秀選手（MVP）に輝いたドジャースの山本由伸投手が初めて特別賞に選ばれた。小久保監督は満場一致での選出。選考委員会の座長を務めたソフトバンクの王貞治球団会長は、故障者が続出