安倍晋三元首相銃撃事件の公判で被告の母親は、世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の会合に行くと「気持ちが浄化され、子どもや夫に優しくできた」と述べた。その後、夫の自殺と長男の手術による心労で高額な献金をしたと証言した。