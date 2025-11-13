東京区検は13日、東京都新宿区で下半身を露出したとして、公然わいせつの罪でアイドルグループ「Aぇ！group」メンバーの草間リチャード敬太さん（29）を略式起訴した。警視庁は、草間さんが10月4日午前5時40分ごろ、新宿区新宿2丁目のビル1階エントランス付近で下半身を露出したとして逮捕。その後東京地検は勾留請求をせず、在宅のまま捜査が進められていた。同グループは、旧ジャニーズ事務所からタレントを引き継いだ「ST