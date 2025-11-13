14日（金）は前線が日本の南を南下し高気圧に覆われるため、西日本から北日本にかけて晴れる所が多いでしょう。北海道では日本海側を中心に午前中は雪や雨の降る所がありますが、午後は天気が回復に向かう見込みです。沖縄や奄美は低気圧や前線の影響で未明頃まで雷を伴った非常に激しい雨の降る所がありそうですので、土砂災害に厳重な警戒が必要です。寒気が南下する北日本では13日（木）よりも気温が低くなり、札幌は最高気温が