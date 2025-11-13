ハンデを物ともせず、福を運んできた会社猫・ふく（ミックス/推定13歳/♀）。今日もまったりと、“広報部長”は社員の仕事ぶりを監視中!?今日もまったりと、“広報部長”は社員の仕事ぶりを監視中!?日章の社員が業務に勤しんでいる姿を、フロアの中央のお邪魔な場所でキリリと監視中。3本足で軽快に階段に上り下り。社内では勤務中の人の椅子を占拠したり、机の上で昼寝しながら、みんなの仕事ぶりを監視――!? いま日本で一番有名