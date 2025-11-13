日本野球機構は13日、「正力松太郎賞」にソフトバンクの小久保裕紀監督が初受賞したことを発表した。今シーズンのプロ野球で最も功績のあった監督や選手に贈られる「正力松太郎賞」の選考委員会（選考委員：王貞治、山本浩二、門田隆将、郄田繁、辻󠄀発彦）が13日開かれていた。また、山本由伸投手（ロサンゼルス・ドジャース）に特別賞が贈られた。