住宅火災で2人が死亡。高齢の女性1人が意識不明の重体です。12日午後7時20分ごろ、滋賀・大津市の住宅の住人から「家が燃えている」と消防に通報がありました。火は約4時間半後に消し止められ、火元とみられる住宅の屋根が焼け落ち、隣接する住宅1軒に延焼しました。警察と消防によると、焼け跡から性別のわからない2人の遺体が見つかりました、また現場から高齢の女性が全身にやけどを負って病院に運ばれ、意識不明の重体です。警