【モデルプレス＝2025/11/13】医師・タレントの木下博勝が11月12日、自身のInstagramを更新。家族ショットを公開し、話題を呼んでいる。【写真】ジャガー横田の息子「すっかり大人」成長した姿◆木下博勝、家族ショット公開木下は妻でプロレスラーでタレントのジャガー横田と長男の「JJ」こと大維志くんとの家族ショットを投稿。「昨夜はジャガーさんに会えませんでしたので、後1か月で冬休みに日本に帰るJJとの写真です。（涙）」