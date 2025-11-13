プロ野球・DeNAは13日、深沢鳳介投手と支配下選手契約を結ぶことを発表しました。深沢投手は高卒で2021年ドラフト5位で入団。3年目の昨季3月に「右肘内側側副靭帯再建術」の手術を行いました。11月5日に22歳となった深沢選手が4年目でようやく支配下契約をつかみました。今季はファームで3先発含む4試合に登板し、1勝1敗、防御率3.46を記録しています。背番号は「043」から「43」に変更となりました。