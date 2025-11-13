ラッパーでシンガー・ソングライターのちゃんみな（27）が13日、都内で「2025 65th ACC TOKYO CREATIVITY AWARDS」贈賞式に出席した。テレビ、ラジオCMの質向上を目的に、61年から開催されてきた広告賞「ACC CM FESTIVAL」を前身とし、17年にあらゆるクリエーティブを対象に枠を拡大した賞。SKY−HI（38）率いる「BMSG」がちゃんみなをプロデューサーに迎えて開催したガールズグループオーディション「No No Girls」が、2部門で最