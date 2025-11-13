トヨタ斬新「“3人乗り”アルファード」がスゴい！光岡自動車（以下、光岡）は2025年11月6日、トヨタの「アルファード」「ヴェルファイア」をベースとした新型の霊柩車ならびに寝台車（搬送車）を発表し、同日より受注を開始しました。近年、霊柩車のスタイルがセダン型からミニバンタイプへと急速に移行している市場トレンドを受け、光岡では国産フラッグシップミニバンの代表格であるアルファード／ヴェルファイアをベース車