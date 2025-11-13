沖縄は断続的に雨が降り続き、平年の11月1か月分の降水量の3倍近い記録的な大雨となっている所も。大雨で地盤が緩んでいる中、元台風26号の温帯低気圧が近づく影響で、今日13日夜遅く〜明日14日未明にかけては沖縄本島で線状降水帯発生の恐れ。土砂災害に厳重警戒を。記録的大雨久米島はたった2日で平年1か月分の降水量の3倍近い大雨今日13日午前9時、台風26号は東シナ海で温帯低気圧に変わりましたが、沖縄や奄美には湿った空気