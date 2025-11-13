長い付き合いの女同士は、お互いの過去の恋愛も把握しているもの。そのため、急に宗旨変えしたような発言をすると、「オイオイ…」とツッコミが入りそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』女性読者へのアンケートを参考に「過去を知る女友達に『あんたがそれ言う？』と思われる発言９パターン」をご紹介します。【１】自分は浮気をするのに「一途な人がいい」と高望みする「相手にばっかり求めてもねぇ（苦笑）」（20代女性）