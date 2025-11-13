◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級（５７・１キロ以下）タイトルマッチ王者・藤田健児―挑戦者・ペテ・アポリナル（１２月６日、東京・後楽園ホール）プロボクシングの帝拳ジムは１３日、ＷＢＯアジアパシフィック・フェザー級王者・藤田健児（３１）＝帝拳＝が１２月６日に東京・後楽園ホールで開催される「ＤＹＮＡＭＩＣＧＬＯＶＥｏｎＵ―ＮＥＸＴＶｏｌ．３８」で元東洋太平洋スーパーバ