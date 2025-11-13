毎回約束に遅刻してくるみかと登山をすることになったゆうこ。朝に連絡をすると「家を出た」と言ったのにも関わらず、時間になってもみかは集合場所に現れません。携帯にも出ず音信不通になってしまったみかを心配しながらも、とりあえずその場で待つことにしたゆうこ。しかし、待っている間も悪いことばかりが頭をよぎります。みかに何かあったのでしょうか？遅刻常習犯の友人との絶縁までを描いた人間まおさんによる『毎回遅刻し