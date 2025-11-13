◆オーストラリアン・ベースボールリーグパース・ヒート―アデレード・ジャイアンツ（１３日・パース）オーストラリアのウィンターリーグが１３日に開幕を迎え、アデレード・ジャイアンツに巨人から派遣されている石塚裕惺内野手は、パースとの開幕戦に「２番・遊撃」でスタメンと発表された。荒巻悠内野手は「４番・三塁」で出場する。試合は現地時間午後５時（日本時間午後７時）に開始予定となっている。巨人からは高卒