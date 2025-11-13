◆大相撲九州場所５日目（１３日、福岡国際センター）西前頭１２枚目・友風（中村）が西１４枚目・時疾風（時津風）に押し出され５連敗を喫した。最初は反省の言葉を並べた。「引くのが早かった？そうですね。全部ダメでした。うまく（体を）起こされてしまった。毎場所、いいわけではないですから。どう乗り切るかですね」と静かに振り返った。５連敗は昨年の夏場所以来。この時は２勝１３敗と大きく負け越している。それ