福岡県は13日、「インフルエンザ注意報」を発表しました。昨シーズンより約3週間早い発表です。福岡県によりますと、11月9日までの1週間に県内の医療機関から報告された「インフルエンザ」の感染者数は、1医療機関あたり12.80人で、前の週の約1.5倍に増えました。地区別では、福岡地区が1医療機関あたり14.76人、北九州地区が14.41人などとなっています。1医療機関あたり「10人」の基準を超えたため、福岡県県は13日、「イン