市販のハイパフォーマンスモデル投入フォードのモータースポーツ部門であるフォード・レーシングは、「完全新設計」となる新型スポーツカーの発表を目前に控えている。【画像】マスタングの究極形態！ フォード最強のハイパフォーマンスモデル【マスタングGTDを詳しく見る】全25枚1月15日に開催される2026年のF1シーズンローンチ・イベントで、新型車が初公開される予定だ。フォード・レーシングのマーク・ラッシュブルック代表