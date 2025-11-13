11月15日の坂本龍馬の生誕の日を前に13日、高知市で記念碑の清掃が行われました。龍馬が生まれた高知市上町では、11月15日の龍馬の誕生日にあわせて毎年、高知中央ロータリークラブが記念碑の清掃活動を行っています。13日は、メンバー約20人が集まり、記念碑についたコケを削り落としたり、生誕地を紹介する看板の汚れをふき取るなど、丁寧に掃除をしていました。今年は坂本龍馬生誕190年にあたり、15日は龍馬