1児の母でフリーアナウンサーの岡副麻希（33）が12日、自身のインスタグラムを更新。母の遺品整理を行ったことを報告し、長女（1）とのほほ笑ましい親子ショットを添え、思い出や家族のエピソードをつづった。【写真】“思い出の机”で1歳長女と“お絵かき”する岡副麻希投稿では、「先日実家に帰ったときに母の遺品整理を。いろいろと懐かしいもの、母を感じられるものがでてきてなかなか進まないものですね」と振り返りなが