高知・安芸で行っている阪神の秋季キャンプは第3クール3日目の13日から球団OBの糸井嘉男スペシャルアンバサダー（SA）が臨時コーチとして合流した。糸井SAは今春のキャンプに続いての臨時コーチ就任。近年、阪神のキャンプには多くレジェンド選手が来訪し、臨時コーチとして指導に当たっている。2019年秋、20年春のキャンプでは中日OBでNPB通算219勝の山本昌氏が虎投を指導した。高橋遥人、藤波晋太郎らに現役29年間で積み上