首相官邸政府は人口減少問題に対応するため、司令塔となる組織を月内にも新設する方針を固めた。政府関係者が13日明らかにした。高市早苗首相をトップとし、関係閣僚らで構成する。人口減少問題では少子化対策や子育て支援、地域活性化など必要な政策が多岐にわたり、関係する省庁も複数にまたがるため、新組織が政策を統括する役割を担う。名称は「人口戦略本部」とする案が浮上している。首相指示の下、こども家庭庁や総務省