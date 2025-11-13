13日昼ごろ、仙北市西木町桧木内でクマ1頭が目撃されました。付近には桧木内小学校と中学校があり、警察が注意を呼びかけています。仙北警察署の調べによりますと13日午後0時40分ごろ、仙北市西木町桧木内字高野の空き地にクマ1頭がいるのを、車で通りかかった仙北市の30代の男性が目撃しました。クマは体長が約1メートルだったということです。桧木内小学校まで約50メートルで、付近には桧木内中学校もあります。警察