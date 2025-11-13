À¤³¦Åª¤Ê¥ì¥³¡¼¥É¥Ö¡¼¥à¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°¾ö¤Û¤É¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ë¡¢½ê¶¹¤·¤ÈÊÂ¤Ö¥ì¥³¡¼¥É¤äCDÆüËÜ¹ñÆâ¤â¤½¤ÎÎã¤ËÏ³¤ì¤º¡¢ÆüËÜ¥ì¥³¡¼¥É¶¨²ñ¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È2024Ç¯¤Î¥ì¥³¡¼¥ÉÀ¸»º³Û¤Ï2020Ç¯¤ÎÌó4ÇÜ¤È¤Ê¤ë80²¯±ß¼å¡£¤³¤ì¤Ï1989Ç¯°ÊÍè¡¢ºÇ¹âµ­Ï¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£Spotify¡¢Apple Music¤Ê¤É¥¹¥È¥ê¡¼¥ß¥ó¥°¤Î¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ç²»³Ú¤¬Ä°¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ×¤·¤¤¡£CD¤ä¥ì¥³¡¼¥É¤Ê¤É¤Î¥Ç¥£¥¹¥¯¤ò"¥ª¥ï¥³¥ó"¤È¸«¤ë·¹¸þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¢¡¼¥ÈºîÉÊ¤ò½ê