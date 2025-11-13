13日昼ごろ、秋田市楢山城南町でクマ1頭が目撃されました。付近では13日朝もクマの目撃情報が相次いで寄せられています。警察が注意を呼びかけています。秋田中央警察署の調べによりますと13日午後0時40分ごろ、秋田市楢山城南町の民家敷地内にクマ1頭がいるのを、この家の60代の女性が目撃しました。クマの体長は約1メートルだったということです。城南中学校まで約100メートルの場所で、この付近では13日朝もクマの