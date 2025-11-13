「モーニング娘。」の10代目リーダーで、7月にグループを卒業した生田衣梨奈（28）＝福岡市出身＝が、8日に行われたJ1リーグ第36節・東京V―福岡（東京・味の素スタジアム）を観戦。自身のSNSに投稿した。 アビスパのユニホーム姿で両手でピースをする写真も投稿。Xには「東京ヴェルディVSアビスパ福岡の試合に行って参ったぞ！」。インスタグラムには「味の素スタジアムに行ってきたよぉー！！スタグル今回は麻