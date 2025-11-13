セキ・ユウティン（中国）が自身のインスタグラムを更新。中国の総合スポーツ大会「第15回全国運動会」の一種目として香港で開催されるゴルフ競技に参加。その初日を迎える前に会場で見つけた「可愛いフォトスポット」で撮影した4枚の写真を投稿した。【写真】目指せ金メダル！「?西省」のユニフォームを着たセキ・ユウティン【本人のInstagramより】表彰台で写した写真では、もちろん目標とする金メダルの位置に立っている。さら