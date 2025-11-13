＜山口周南レディースカップ初日◇13日◇周南カントリー倶楽部（山口県）◇6529ヤード・パー72＞国内女子下部ステップ・アップ・ツアーの第1ラウンドが終了した。清本美波、ルーキーの古家翔香、下川めぐみ、小野祐夢、成澤祐美、三宅百佳の6人が4アンダー・首位に並ぶ混戦となっている。【写真】清本美波さんがドレスアップしました3アンダー・7位タイに藤本麻子、常文恵、エイミー・コガ、黄アルム（韓国）、ルーキーの小俣柚