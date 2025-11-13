お笑いコンビ・ドランクドラゴンの塚地武雅が、17日放送のBS日テレ『ドランク塚地のふらっと立ち食いそば』（毎週月曜後10：00）で、東京・板橋の人気店を訪れる。【最新番組カット】こちらもうまそう…ネギと豚肉がたっぷり乗った『肉そば』同番組は塚地が庶民の味方「立ち食いそば」を求め、日本全国をふらっと旅。行く先々で最高の1杯と心温まるすてきな出会いがあり、こだわりあり、人情ありのほんわか立ち食いそば巡り