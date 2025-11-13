新潟県南魚沼市の人気ラーメン店「どさん子塩沢17号店」」を取材。香ばしく炒められた野菜、味噌の香り、そして中太ストレート麺。さらに＋400円で半ライスやもつ煮などが加わる満腹セットまで。新米の南魚沼産コシヒカリと味噌ラーメンをNGT48の大塚七海さんが堪能した。 ■記憶を呼び覚ます絶品味噌ラーメン 新潟県南魚沼市にある「どさん子 塩沢17号店」。チェーン店ながら創業50年を超える