東京のマッサージ店で12歳のタイ国籍の少女が違法に働かされていた事件で、タイ警察が先ほど、少女の母親が拘束されている台湾に到着しました。午後3時過すぎに台湾の松山空港に到着したタイ警察の幹部ら。記者の問いかけには答えず、足早に空港を後にしました。滞在期間中に、母親の身柄の移送先などについて、台湾当局と協議するとみられます。この事件は、東京・文京区のマッサージ店経営、細野正之容疑者（51）が母親と一緒に