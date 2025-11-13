立憲民主党が「みんなで大家さん」を巡る問題で行った被害対策弁護団らへの意見聴取＝13日、国会不動産投資商品「みんなで大家さん」の分配金支払いが遅延している問題を受け、立憲民主党は13日、被害対策弁護団や国土交通省の担当者から国会内で意見聴取した。既に出資者1191人が、運営会社に計約114億円の返還などを求めて大阪地裁に提訴。被害対策弁護団の小幡歩弁護士によると、50〜90代を中心に3千人以上から相談を受けてお