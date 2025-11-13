警視庁は、オンラインカジノなどの捜査を担当する捜査員に対し、ギャンブル依存症への理解を深めるための講習会を初めて開きました。久里浜医療センター松下幸生 院長「ギャンブルする人であれば誰でもギャンブル依存になることが、一般的に言われています」神奈川県横須賀市の久里浜医療センターで開かれたのは、ギャンブル依存症に関する講習会です。警視庁が賭博事件を担当する捜査員に対し、依存症に対する理解を深め、