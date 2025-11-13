プロ野球の発展に最も貢献した球界関係者に贈られる「正力松太郎賞」（読売新聞社など制定）の選考委員会が１３日、東京都内で開かれ、今年の日本シリーズを制した福岡ソフトバンクホークスの小久保裕紀監督（５４）が初めて選ばれた。小久保監督は就任２年目の今季、パシフィック・リーグ２連覇を達成。クライマックスシリーズを突破して迎えた日本シリーズでは第２戦から４連勝でセントラル・リーグ覇者の阪神タイガースを破