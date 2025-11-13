ジーテクト [東証Ｐ] が11月13日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比4.7％減の52.3億円に減った。 併せて、通期の同利益を従来予想の170億円→149億円(前期は175億円)に12.4％下方修正し、減益率が3.0％減→15.0％減に拡大する見通しとなった。 会社側が発表した上期実績と通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比19.7％