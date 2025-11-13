メ～テレ（名古屋テレビ） 東海テレビは週刊誌が小島浩資会長のセクハラ疑惑などを報じたことを受けて、事実関係の調査を始めると発表しました。 週刊新潮は東海テレビの小島浩資会長（66）について、3年ほど前に開いたとされる懇親の場での女性スタッフ2人に対するセクハラ疑惑などを報じました。 この報道に対し、東海テレビは13日、「記事の事実関係を客観的に確認するため」として調査を始めると発表しました。