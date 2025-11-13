11月13日、Bリーグは「りそなグループ B.LEAGUE ALL-STAR GAME WEEKEND 2026 IN NAGASAKI」の出場選手を発表。1日目の1月16日に初開催される「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」に出場する4チーム合計44名のロスターが発表された。 今シーズンから新たに導入された「B.LEAGUE ALL-STAR ASIA CROSS TOURNAMENT 2026」は、昨シーズンまで行われていたアジア特別枠によるAS