ガソリンの「暫定税率」が年内の廃止に向けて13日から補助金が拡大されます。今後、店頭価格にどのように影響していくのでしょうか。13日から石油元売り業者に支給されているガソリンの補助金が引き上げられ、いよいよガソリンの暫定税率廃止に向けた措置が動き始めました。（澤井 志帆キャスター）「暫定税率廃止に向けてきょうから段階的に補助金が引き上げられるということですが、今後のガソリン価格はどうなっていくの