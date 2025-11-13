九州地方では、明日14日〜16日(日)は日差しに恵まれ、ぽかぽか陽気になるでしょう。一方、17日(月)の夜からは一気に冬の空気に入れ替わり、18日(火)はグッと寒くなる見込みです。寒気の流れ込みは一時的ですが、寒暖差がかなり大きくなるため、服装選びには工夫が必要です。週末までに冬のコートやセーターなどの準備を進めておくと安心です。14日〜16日のぽかぽか陽気から一転、18日は師走の寒さに九州地方では、明日14日〜16日(