米ナッシュビル出身のソフィー・アリソンによるソロ・プロジェクト、サッカー・マミー（Soccer Mommy）の来日公演が、12月2日（火）大阪・LIVE HOUSE ANIMA、12月3日（水）東京・LIQUIDROOMにて開催。東京公演には、フジロックでのフェイ・ウェブスターとの共演も記憶に新しいmei eheraのゲスト出演も決定している。ベッドルームを飛び出して世界に名を馳せ、ミツキ、フィービー・ブリジャーズ、ケイシー・マスグレイヴスなどと共