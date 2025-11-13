■これまでのあらすじ矢部マリアから服や髪飾りをもらっていることを、ゲーム感覚で秘密にしていた娘。しかしさすがの主人公も、娘の服が増えていることに気がつく。そしてついに娘も「可愛いお姉さん」という名前をこぼしてしまうのだった…■「可愛いお姉さん」は言っちゃダメー！ ■とりあえず矢部マリアに連絡だ ■いったん整理しよう ■良心が痛む…もちろん妻は気づいています。娘がたびたび口にする「可愛いお姉さん」とい