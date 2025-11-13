フルート奏者・モデルのCocomiが13日、自身のインスタグラムを更新。同日、53歳の誕生日を迎えた父で俳優・歌手の木村拓哉に祝福メッセージを届けた。【写真】木村拓哉＆工藤静香＆Cocomi＆Koki,が“ぎゅっと”寄り添いあった、自撮り風の家族4ショットCocomiは、木村、母で歌手の工藤静香（55）、妹で俳優・モデルのKoki,との自撮り風の家族ショットを添え「父の誕生日!!!!!! HAPPY BIRTHDAYYYYYYYYYY 53歳もイケイケでカッケ